Polizei Aachen

POL-AC: Pkw und Mobiltelefon geraubt

Herzogenrath (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am vergangenen Sonntag (31.10.21, 16.52 Uhr) eine Frau in einem Parkhaus in der Bicherouxstraße überfallen. Unter Bedrohung mit einer Schusswaffe forderten sie vom Opfer die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel und des Mobiltelefons. Sie flüchteten nach der Tat im Wagen der Geschädigten in Richtung Kirchrather Straße. Beide Täter werden beschrieben als männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullovern und schwarzem Mund-Nase-Schutz.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

