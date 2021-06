Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach Festnahme an der Palmrainbrücke - Festgenommener beleidigt Einsatzkräfte

Weil am Rhein (ots)

Das er festgenommen wurde, brachte einen 65-Jährigen so in Rage, dass er die Einsatzkräfte aufs übelste beleidigte. Da er die Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine Anzeige wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Der 65-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwochmittag (23.06.21) am Übergang Weil am Rhein Palmrainbrücke durch Einsatzkräfte des Zolls kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann seit 2019 von einem Gericht mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Kennzeichenmissbrauch wurde er vor zwei Jahren rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Als dies dem 65-Jährigen mitgeteilt wurde, beleidigte er die Zollmitarbeitenden mehrfach. Auch während der Verbringung zur Bundespolizei gingen die Beschimpfungen weiter. Da der Mann die verhängte Geldstrafe vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er wird sich weiterhin wegen Beleidigung verantworten müssen.

