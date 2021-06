Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Papieren quer durch Europa

Basel (ots)

Von Budapest bis nach Lyon wollte ein 24-Jähriger mit gefälschten Papieren reisen. An der deutsch-schweizerischen Grenze beendete die Bundespolizei die Reise des Mannes. Der gefälschte Ausweis wurde sichergestellt und der Mann angezeigt.

Am frühen Samstagmorgen (19.06.21) wurde der 24-Jährige im Fernzug bei Basel von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert. Laut Fahrkarte hatte der Mann bereits eine lange Reise hinter sich. Von Budapest über Wien, Frankfurt am Main führte ihn seine Reise nach Basel. Eigentlich wollte der 24-Jährige in Basel umsteigen um weiter nach Lyon zu reisen. Gegenüber der im Rahmen der Schleierfahndung eingesetzte Streife der GoD, wies sich der Mann mit italienischen Papieren aus. Bei genauer Überprüfung stellte sich heraus, dass das vorgelegte Dokument gefälscht war. Somit endete die Reise des 24-Jährigen auf dem Bundespolizeirevier. Er wird sich nun wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Der gefälschte Ausweis wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell