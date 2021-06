Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschtes Dokument im Schuh versteckt

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei konnte bei einem 26-Jährigen einen gefälschten deutschen Aufenthaltstitel auffinden, den dieser in seinem Schuh versteckt hatte. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und den Mann zu Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Montagnacht kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Freiburg. Dabei überprüfte die Streife einen 26-Jährigen, der sich mit einem afghanischen Reisepass ausweisen konnte. Jedoch verfügte der afghanische Staatsangehörige nicht über das notwendige Visum oder Aufenthaltstitel. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Streife im Schuh unter der Einlegesohle einen deutschen Aufenthaltstitel. Da dieser Fälschungsmerkmale aufwies wurde er sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen eingeleitet. Zur weiteren Bearbeitung seines Asylgesuchs wurde er im Anschluss an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell