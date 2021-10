Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Autos zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise auf verdächtige Personen.

In der Bliesstraße suchten sich unbekannte Täter einen Toyota Tacoma aus. Wie sie ihn öffneten, ist bislang unklar. Der Besitzer war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben, es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Aus dem Innenraum stahlen die Diebe mehrere Gegenstände im Gesamtwert von etlichen hundert Euro. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. Oktober) zwischen 20.30 und 6.15 Uhr.

Auch in der Bremerstraße stellte ein Lkw-Fahrer am Sonntagnachmittag fest, dass sich Unbekannte am Wochenende an der Zugmaschine seines Brummis zu schaffen gemacht haben. Der Lkw stand auf einem P+R-Parkplatz. Dort wurden zwischen Freitagabend, 21.45 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr, zwei sogenannte Stauboxen, die seitlich am Fahrzeug angebracht sind, sowie der Tankdeckel aufgebrochen. Aus den Boxen wurde nichts gestohlen, aus dem Tank allerdings etwas Diesel abgezapft.

An einem weiteren Lkw, der auch auf diesem Parkplatz abgestellt war, wurde ebenfalls eine aufgebrochene Staubox festgestellt. Weil der Fahrer des Lasters noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. |cri

