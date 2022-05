POL-MA: Heidelberg: Ausfall der Telefonanlage des Polizeireviers Heidelberg-Süd - Notruf sowie Telefonzentrale des Polizeipräsidiums Mannheim weiterhin erreichbar - PM 2

Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 02.35 Uhr ein Brand in einem Gebäude in der Mannheimer Wattstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine in Flammen stehende Wohnung in einem mehrgeschossigen Gebäude festgestellt werden. Der Feuerwehr gelang es zügig, den Brand zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten Hinweise ...

