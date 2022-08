Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter-Fahrer stürzt betrunken und verletzt sich leicht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am 14.08.2022, gegen 06.50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Sarstedter mit einem E-Scooter den Radweg neben der Breslauer Straße in Richtung stadteinwärts. Kurz hinter der Einmündung Helperder Straße kam er nach rechts vom Radweg ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen vor, die in einem Hildesheimer Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

