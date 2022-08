Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 12.08.2022 bis zum 14.08.2022

Hildesheim (ots)

(wol) Zeugenaufrufe Die Polizei Elze bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den nachfolgenden Taten oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Jägerhochsitz - 31028 Gronau (Leine), Feldweg zwischen Rheden und Brüggen, 12.08.2022 - Durch bisher unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum zwischen Montag, dem 08.08.2022, bis Freitag, dem 12.08.2022, ein Jägerhochsitz umgestoßen und dadurch beschädigt.

Sachbeschädigung an einem PKW - 31008 Elze, Hermann-Löns-Straße, 13.08.2022 - Ein 41-Jähriger Elzer musste am Samstagnachmittag feststellen, dass sein silberner PKW Ford durch bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag am rechten Außenspiegel beschädigt wurde. Genauer wurde der rechte Außenspiegel des Ford C-Max abgetreten.

versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls - 31028 Gronau (Leine) OT Rheden, Bantelner Feldweg, 14.08.2022 - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in die Fabrikations- und Büroräumlichkeiten der ansässigen Fleischerei einzubrechen. Hierbei lösten die unbekannten Täter jedoch den Alarm der, am Gebäude angebrachten, Alarmanlage aus und ließen daraufhin von der Tat ab. Die Täter konnten sich, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeikommissariats Elze und des Polizeikommissariats Alfeld, unerkannt vom Tatort entfernen.

Ergebnisse der Vekehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln - 31008 Elze OT Esbeck, Geseniusstraße, 12.08.2022 - Im Rahmen der Streifentätigkeit wird ein 22-Jähriger Fredener mit seinem PKW durch Beamte des Polizeikommissariats in Esbeck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass die Verkehrstüchtigkeit des Fahrers des PKW durch berauschende Mittel beeinflusst sein könnte. Aufgrund dessen wird bei dem Betroffenen eine Blutprobe im Gronauer Johanniter Krankenhaus entnommen. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde dem Fahrer des Dacia die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr - 31008 Elze, B1 / Hildesheimer Landstraße, 14.08.2022 - Am frühen Morgen des 14.08.2022 werden Beamte der Elzer Polizei auf einen Radfahrer aufmerksam, welcher den Radweg entlang der B1 von Burgstemmen in Richtung Elze in Schlangenlinien befährt. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle kann durch die Polizeibeamten ausgehend von dem 24-Jährigen Radfahrer aus Elze ein starker Atemalkoholtest wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem nunmehr Beschuldigten ergibt einen Wert von 1,51 Promille. Deshalb wird dem Beschuldigten anschließend im Krankenhaus Gronau eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auch dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geschwindigkeitskontrolle - 31028 Gronau (Leine) OT Rheden, L480 - Ortsdurchfahrt, 14.08.2022 - Am Sonntagvormittag wurde durch Beamte der Polizei Elze eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h konnten während der Kontrolle insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt werden, die das Geschwindigkeitslimit überschritten. Der schnellste PKW wurde mit vorwerfbaren 84 km/h gemessen.

