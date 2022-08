POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am späten Abend des 13.08.2022 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw in der Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth/Groß Düngen. Bei der Kontrolle des VW Polo stellten die Polizisten einen 27-jährigen Hildesheimer fest. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Neben dem ...

mehr