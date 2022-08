Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Baumstammes

Hildesheim (ots)

Upstedt/ Nette - Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es am Waldrand bzw. im Wald zwischen Nette und Upstedt zum Brand eines Baumstammens. Kurz vor dem Brandausbruch war von Zeugen ein Pkw beobachtet worden, welcher im o. g. Bereich umherfuhr und sich schließlich in Rtg. Upstedt entfernte. Wenige Minuten später bemerkten die ersten Anwohner aus Nette Feuerschein im o. g. Bereich. Hierüber wurde die Leitstelle der Feuerwehr informiert, welche unverzüglich ein größeres Aufgebot an Rettungskräften entsandte. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es letztlich zu verdanken, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Der Brandort blieb auf einen alten Baumstamm (Totholz) und ca. 20-30 Quadratmeter Vegetation begrenzt.

Neben einer Streife der Bad Salzdetfurther Polizei befanden sich die ehrenamtlichen Retter der Feuerwehren aus Nette, Upstedt, Bültum, Ilde, Bockenem und Bornum im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Tageszeit und der Örtlichkeit ist eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen.

Hinweise, insbesondere zum vor Brandausbruch festgestellten PKW, nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell