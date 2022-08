Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer

Hildesheim (ots)

Harsum-Borsum; Zum Walde dortiger Containerplatz (fra)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitages, den 12.08.2022, kam auf dem Containerplatz in der Straße Zum Walde in Borsum zu einem schadensträchtigen Ereignis. Hierbei wurden zwei Altkleidercontainer der DLRG durch Feuer zerstört und ein weiterer beschädigt. Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer mögliche Hinweise zur Brandentstehung geben kann oder wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

