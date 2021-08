Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geländewagen landet in Maisfeld

Dormagen (ots)

Am 23.08.2021, gegen 15:44 Uhr, kam es in Dormagen auf der L 280 zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 49-jährige Dormagenerin mit ihrem SUV die L280 vom Kloster Knechtsteden nach Rommerskirchen-Anstel. An einem Feldweg bemerkte die Dormagenerin einen gestürzten Radfahrer. Um gegebenenfalls Erste Hilfe zu leisten, hielt sie mit ihrem Pkw an. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Kombi nahezu ungebremst auf den Pkw der Dormagenerin auf. Der SUV wurde durch den heftigen Aufprall etwa 15 Meter weit in ein angrenzendes Maisfeld geschoben. Die Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L280 aus Richtung Dormagen gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Schw./Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell