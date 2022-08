Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum - (ede) Am Donnerstag, 11.08.2022, zwischen 22:50 und 23:20 Uhr, kam es im Neubaugebiet Ährenkamp in Harsum in der Straße Koppelweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallflüchtige überführ hierbei - vermutlich mit einem PKW - einen Bordstein und angrenzenden Gehweg, bevor er durch einen Gartenzaun brach und im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen kam. Anschließend setzte der Unfallbeteiligte zurück und fuhr davon. An dem Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell