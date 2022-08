Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/Kartfahrer bei Wildunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Der Fahrer eines Kart mit Straßenzulassung, hat sich am Sonntag (31.7.) bei einem Zusammenstoß mit einem Reh Verletzungen zugezogen. Der 28-jährige Billerbecker befuhr gegen 11 Uhr mit dem Kart die L550 aus Havixbeck kommend. In der Bauerschaft Poppenbeck kollidierte er mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Billerbecker Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

