POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Geparkter Opel Corsa beschädigt

Coesfeld (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Freitag (29.7.) in Coesfeld eine Verkehrsunfallflucht klären. Die Zeugen hatten um kurz nach 19 Uhr beobachtet, wie eine Frau auf einem Parkplatz am Druffels Weg mit ihrem Auto einen Mülleimer beschädigte und sich ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern die Örtlichkeit verließ. Aufgrund der ...

