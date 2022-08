Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/Betrunkene Autofahrerin flüchtet

Coesfeld (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Freitag (29.7.) in Coesfeld eine Verkehrsunfallflucht klären. Die Zeugen hatten um kurz nach 19 Uhr beobachtet, wie eine Frau auf einem Parkplatz am Druffels Weg mit ihrem Auto einen Mülleimer beschädigte und sich ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern die Örtlichkeit verließ. Aufgrund der konkreten Angaben konnte die Fahrerin, eine 64-jährige Frau aus Coesfeld, später an einer Gaststätte angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Frau stellten die eingesetzten Beamten in der Atemluft der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt bis zur abschließenden Ausnüchterung untersagt. Die Frau erwartet nun Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss.

