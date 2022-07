Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Str./Geschwister-Scholl-Str., Krankenfahrstuhlfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 31.07.2022, um 11:10 Uhr, kam es in Lüdinghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigem Autofahrer aus Nordkirchen und einer 68-jährigen Frau aus Lüdinghausen. Die 68-jährige Frau, die mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, wollte im Bereich der Konrad-Adenauer-Str. / Geschwister-Scholl-Str. die Fahrbahn kreuzen. Dabei übersah sie den Autofahrer, der aus Richtung des Kreisverkehrs am Dietrich-Bonhoeffer-Ring kam und in Richtung Mühlenstr. fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und der bewegungseingeschränkten Frau. Die Frau fiel bei dem Unfall aus dem Krankenfahrstuhl. Sie wurde schwer verletzt. Um die Frau von der Unfallstelle in ein Krankenhaus zu transportieren wurde ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort bestellt. Letztendlich wurde diese aber durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock.

