POL-COE: Coesfeld, Loburger Straße/ Pedelec-Fahrer verletzt

An der Loburger Straße in Coesfeld sind am Freitag (29.07.22) ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer aus Coesfeld und ein Auto zusammengestoßen. Gegen 11.55 Uhr befuhr der Coesfelder mit seinem dreirädrigen Pedelec die Loburger Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit war die 36-jährige Autofahrerin auf der Wertchenstraße in Fahrtrichtung Borkener Straße unterwegs. Als der Senior in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 81-Jährigen in ein Krankenhaus.

