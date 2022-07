Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Datteln/ Gestohlene Quads zugeordnet

Coesfeld (ots)

Zwei Polizeibehörden ein Fall: In der Nacht auf Mittwoch (27.07.22) tauchten an der Straße Am Mühlenbach in Datteln drei Quads auf. Zeugen beobachteten gegen 2.10 Uhr unbekannte Personen dabei, wie sie die Fahrzeuge verluden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie. Die Polizei Recklinghausen stellte die Quads sicher. Damit kam die Frage nach deren Ursprung auf. Ein paar Stunden später gab es die Antwort.

Gegen 8.20 Uhr am Mittwochmorgen bemerkte der Mitarbeiter einer Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße in Olfen, dass Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch Überseecontainer aufgebrochen hatten. In diesen befanden sich besagte Quads.

Die Polizei Recklinghausen bat im Laufe des Vormittags mittlerweile in den Socialen Medien um Hinweise zu den Quads. Eine Polizistin der Polizei Coesfeld sah den Beitrag und erinnerte sich an den Einsatz aus Olfen. Sie hatte diesen im Einsatzsystem entdeckt. Nach einem Hinweis an die zuständige Kriminalpolizei bestätigte sich der Verdacht, dass die Quads aus Datteln aus dem Diebstahl in Olfen stammen.

Was die Polizei jedoch noch nicht weiß: Wer hat die Fahrzeuge gestohlen? Erste Auswertungen einer Videokamera zeigen eine korpulente Person, die gegen 1.20 Uhr auf dem Firmengelände in Olfen herumschlich. Sie trug reflektierende Schuhe. Zudem hielt sich etwa zur selben Zeit ein weißer Transporter in der Nähe auf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell