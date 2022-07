POL-COE: Nottuln/ Mutmaßlicher Einbrecher mit Häschendecke

Coesfeld (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten der Leitstelle der Polizei Coesfeld am Donnerstag (28.7.) um kurz vor 22 Uhr eine verdächtige Person an einem Auto in der Adolf-Kolpin-Straße in Dülmen. Beim Eintreffen konnten die alarmierten Polizisten vor Ort an einem Auto eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Die verdächtige Person trafen die Polizisten vor Ort ...

mehr