Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Autofahrer bei Unfall vereletzt

Coesfeld (ots)

Zur Sperrung der Borkener Straße führte ein Verkehrsunfall am Sonntag (31.7.) um kurz nach 18 Uhr. Ein 34-jähriger Coesfelder beabsichtige mit seinem Auto vom Gelände der Marienburg nach links auf die Borkener Straße abzubiegen. Durch eine Ablenkung geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die linke Fahrzeugseite und kam in dieser Lage zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer. Er konnte durch Feuerwehrleute durch den Kofferraum aus dem Auto geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Borkener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

