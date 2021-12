Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneut 41-Jährige belästigt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (01. Dezember) soll ein 38-Jähriger erneut in einem Regionalexpress eine Frau belästigt haben. Als die Frau die Sitzgruppe wechseln wollte, fasste er wieder an ihren Intimbereich. Zwei Wochen zuvor soll der Mann diese schon einmal unsittlich berührt haben.

Gegen 16 Uhr informierten Reisende des RE 42 die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über einen Mann, welcher eine Frau sexuell nötigen soll. Am Bahnsteig trafen die Bundespolizisten auf die Beteiligten und nahmen sie zur Sachverhaltsklärung mit zur Wache.

Die 41-Jährige gab an, dass der 38-Jährige den Regionalexpress von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof nutzte. Sie saß in einer Sitzreihe am Fensterplatz, als der libanesische Staatsangehörige sich neben sie setzte. Diese bat den Mann aus Recklinghausen sich woanders hinzusetzen, da sie bereits vor zwei Wochen von dem Mann unsittlich berührt worden war.

Am 17. November soll der 38-Jährige sie ebenfalls ohne ihr Einverständnis unsittlich im Intimbereich berührt haben, als sie den Zug verlassen wollte. Der Tatverdächtige sei ihr darauf bis in den Osttunnel des Essener Hauptbahnhofs gefolgt und habe versucht sie am Arm zu streicheln. Die Essenerin zog damals ihren Arm weg und löste sich anschließend aus der Umarmung des Mannes. Im U-Bahnbereich ließ der Mann dann von der 41-Jährigen ab.

Am gestrigen Nachmittag berührte der Mann erneut den Intimbereich der Frau, als diese den Sitzplatz wechseln wollte. Durch das laute Schreien wurden Reisende auf die Situation aufmerksam und kamen der Essenerin zur Hilfe.

Die Bundespolizisten forderten die Videoaufnahmen aus dem Zug an, welche nun ausgewertet werden. Anschließend leiteten sie ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung in zwei Fällen gegen den 38-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell