POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Parchim (ots) - In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in Parchim einen PKW gestohlen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen PCH HE 388, der vor einem Wohnhaus in der Otto-Grotewohl-Straße entwendet wurde. Die Polizei hat unverzüglich die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des entwendeten Autos ...

