POL-HI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am späten Abend des 13.08.2022 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw in der Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth/Groß Düngen.

Bei der Kontrolle des VW Polo stellten die Polizisten einen 27-jährigen Hildesheimer fest. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Neben dem Fahrzeugführer erwartet nun auch den 45-jährigen Pkw-Halter ein Strafverfahren, da dieser die Fahrt offenbar zugelassen hatte.

Die anschließende Fahrt musste durch einen Verwandten des Fahrzeugführers, der eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt, fortgesetzt werden.

