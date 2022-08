Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Pkw aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Am Samstagmittag zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz des Klosters Marienrode zwei Pkw aufgebrochen. Dabei wurde jeweils eine Seitenscheibe der Pkw zerstört. In einem Fall wurde eine Bauchtasche mit Portemonnaie und weiteren pers. Gegenständen erbeutet, aus dem zweiten Pkw wurde nichts entwendet. Zur Tatzeit fand im Kloster Marienrode eine kirchliche Trauung statt. Die Bauchtasche mit dem gesamten Inhalt wurde am Sonntag auf einem nahegelegenen Feld wieder aufgefunden. Hinweise bitte an die Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121-9390.

