POL-HI: Gefahrenstelle durch Ölspur

Harsum (wes) Am Sonntag, den 14.08.2022, gegen 13:40 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Sarstedt in den Gemeinden Harsum und Giesen eine Motorölspur auf der Fahrbahn festgestellt. Die Ölspur verlief durch die Ortschaften Harsum, Borsum, Kl. Förste, Gr. Förste und Hasede in Fahrtrichtung Hildesheim. Insbesondere im Kurvenbereich hatte die Ölspur teilweise eine Breite von bis zu 80 cm und eine Länge von 15 m. Hinweise zum Verursacher sind bislang noch nicht bekannt. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma aufwendig gereinigt werden.

Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

