Ulm (ots) - In den Nachtstunden schlug ein Unbekannter ein Fenster an dem Restaurant in der Siemensstraße ein. Durch das stieg er in das Gebäude. Im Innern hebelte er eine Schublade auf. Dort fand er Bargeld, welches er mitnahm. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweis: Wie man sich ...

mehr