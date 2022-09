Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ringschnait

Alkohol am Steuer

Am Dienstag endete eine Trunkenheitsfahrt in einer Polizeikontrolle.

Ulm (ots)

Um 22.30 Uhr kontrollierte die Polizei in Ringschnait auf der Hauptstraße einen Peugeot. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen wurden Anzeichen festgestellt, dass er vor der Fahrt wohl Alkohol trank. Ein Test bestätigte den Verdacht. Es war deutlich zu viel. Die Polizeibeamten fuhren deshalb mit ihm zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Führerschein musste er abgeben. Da der Mann nicht in Deutschland wohnt, wurde durch die Beamten eine sogenannte "Sicherheitsleistung" erhoben. Diese wird durch die Staatsanwaltschaft bei Personen ohne festen Wohnsitz in Deutschland erhoben. Dadurch kann das Strafverfahren gewährleistet werden. In diesem Fall musste der Mann 900 Euro an Ort und Stelle bezahlen.

Hinweis der Polizei:

Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

