Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrüche: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neuss, Jüchen (ots)

Am Sonntag (03.07.), zwischen 17 und 20:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Haus "Am Goldberg" in Neuss-Norf ein. Sie verschafften sich über ein Küchenfenster widerrechtlichen Zutritt, durchwühlten die Räume und entkamen anschließend mit möglicher aber noch unbekannter Beute.

Auch in Neuss-Weckhoven an der Gillbachstraße schlugen Einbrecher zu. Am Freitag (01.07.) verschafften sie sich während der Abwesenheit der Hausbewohner, zwischen 10:30 und 13 Uhr, über die Terrassentür Zutritt und stahlen Schmuck und Geld.

In Jüchen-Gierath schritten Unbekannt an der Montessoristraße zur Tat. Am Samstag (02.07.) bemerkten die heimkehrenden Bewohner eines Einfamilienhauses die eingeschlagene Terrassentür und das Fehlen von Schmuck sowie Bargeld.

In allen genannten Fällen ermittelt nun das Zentrale Fachkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden dort unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor". Die Polizei berät kostenlos zu Möglichkeiten der technischen Einbruchsprävention. Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

