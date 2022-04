Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zum Unfall in Tischbeinstraße: Unbekannte Klapprad-Fahrerin war in zulässige Fahrtrichtung unterwegs

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere gestern, um 14:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5191644 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Wehlheiden:

In unserer gestern veröffentlichten Pressemitteilung zu dem Unfall am Montagnachmittag in der Tischbeinstraße, Ecke Gräfestraße, ist uns ein Fehler unterlaufen. Die geflüchtete Klapprad-Fahrerin war nicht wie gestern berichtet auf dem Radweg in nicht zulässiger Richtung unterwegs, sondern fuhr auf dem Gehweg entlang der Tischbeinstraße, der in beide Fahrtrichtungen für Radfahrer freigegeben ist.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Zeugenhinweise zu der Unfallflucht werden weiterhin bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

