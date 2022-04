Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Klapprad-Fahrerin flüchtet nach Unfall mit anderer Radlerin: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Eine unbekannte Klapprad-Fahrerin ist am Montagnachmittag in der Tischbeinstraße, Ecke Gräfestraße, mit einer anderen Radlerin zusammengestoßen und anschließend abgehauen. Wie die 45-jährige Radfahrerin aus Kassel der an der Unfallstelle eingesetzten Streife der Polizeireviers Mitte schilderte, hatte sich der Unfall gegen 14:10 Uhr ereignet. Sie war zu dieser Zeit aus der Gräfestraße gekommen und hatte im Einmündungsbereich zur Tischbeinstraße gewartet, als sie plötzlich von rechts von der anderen Fahrradfahrerin angefahren wurde, die auf dem Radweg in nicht zulässiger Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der Kollision verkeilten sich die beiden Räder, wodurch das Bein der 45-Jährigen eingeklemmt wurde. Obwohl sie vor Schmerzen laut schrie, flüchtete die unbekannte Fahrradfahrerin kurzerhand in Richtung Frankfurter Straße, nachdem sie ihr Rad befreit hatte. Die leicht verletzte Kasselerin brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei der geflüchteten Fahrerin soll es sich um eine 45 bis 50 Jahre alte Frau mit dunklerem Teint und dunklen langen Haaren gehandelt haben, die ein weißes Klapprad fuhr.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Klapprad-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

