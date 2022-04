Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt Opfer bei Raubversuch an der Schlagd: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zu einem versuchten Raubüberfall an der Kasseler Schlagd kam es am gestrigen Mittwochabend gegen 18:30 Uhr. Wie das Opfer, ein 28-jähriger Mann aus Kassel, später den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, war er zu dieser Zeit allein an der Fulda spazieren. Plötzlich habe sich der unbekannte Täter von hinten angenähert, ihn an der Schulter zurückgezogen und die Herausgabe von Geld gefordert. Als der 28-Jährige der Forderung nicht nachkam, sprühte ihm der Räuber ein reizendes Spray ins Gesicht und griff in seine Jackentasche, machte dabei aber keine Beute. Anschließend lief der Täter die Treppe zur Fuldabrücke hoch und flüchtete weiter in Richtung Weserstraße. Die nach der Mitteilung über den versuchten Überfall von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Das Opfer erlitt leichte Augenverletzungen, weshalb Rettungskräfte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Ob er durch Pfefferspray oder eine andere Substanz verletzt wurde, ist bislang nicht geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- 25 bis 29 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dünn, leicht braune Haut, mittellange schwarze Dreadlocks, die am Hinterkopf zum Pferdeschwanz gebunden waren, nordafrikanisches Äußeres, trug eine dunkle Jacke und schwarze Handschuhe.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubversuch führen nun die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell