Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Wohnhausbrand in Schwabstraße: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, um 9:41 Uhr und 10:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Kassel-Fasanenhof:

Nach dem Brand eines Reihenmittelhauses in der Schwabstraße in Kassel, der sich am gestrigen Dienstagmorgen um 9:20 Uhr ereignete, haben die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am heutigen Vormittag aufgesucht. Wie sie berichten, liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob das Feuer fahrlässig verursacht wurde oder ein technischer Defekt brandursächlich war, ist noch nicht geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr war der Brand zügig gelöscht worden, sodass an den beiden angrenzenden Nachbarhäusern nur leichter Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Ermittlungen war das Feuer im Bereich des Holzbalkons ausgebrochen und hatte anschließend auf das Hausdach übergegriffen. Der entstandene Sachschaden an dem Haus beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

