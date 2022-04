Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißes Fahrzeug soll Unfall im "großen Kreisel" verursacht haben: Hinweise nach mutmaßlicher Unfallflucht erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Skoda von der Dresdener Straße gekommen und wollte am sogenannten "großen Kreisel" auf die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Fiat Kastenwagen, der vom Platz der Deutschen Einheit kam und ebenfalls auf die Leipziger Straße fahren wollte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 4.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie der 22-Jährige gegenüber den Polizisten angab, soll ihn ein weißes Fahrzeug geschnitten haben, das plötzlich über die durchgezogene Linie nach rechts auf seine Spur gewechselt sei. Er war dadurch gezwungen zu bremsen und schaffte es nicht mehr, vor dem Kastenwagen in den fließenden Verkehr einzufahren, so der Skoda-Fahrer. Anschließend soll das weiße Fahrzeug, das nicht beschädigt wurde, geflüchtet sein.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf das mutmaßlich verursachende weiße Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell