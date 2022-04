Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf der Bundesautobahn 7

Kassel (ots)

Am Mittwoch, den 06.04.2022 kam es gegen 23:30 Uhr auf der Bundesautobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und Dreieck Kassel Süd, Fahrtrichtung Hannover, aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Lastkraftwagen. Hierbei wurde der 22-jährige Fahrer des Kastenwagens eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Durch den Auffahrunfall geriet der Kastenwagen in Brand. Dieser konnte allerdings durch einen unbeteiligten Lastkraftwagenfahrer gelöscht werden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an den Händen zu. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr musste die Bundesautobahn voll gesperrt werden. Der schwer verletzte Fahrer und der leicht verletzte Ersthelfer kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Vollsperrung wurde gegen 01:00 Uhr wieder aufgehoben.

Thomas Stumpf

Polizeiführer vom Dienst

