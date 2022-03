Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.03.2022:

Peine (ots)

Raub auf Discounter in Lengede

Kurz vor Geschäftsschluss am 07.03.2022 betraten zwei unbekannte Täter die "Netto"- Filiale im "Vallstedter Weg" in Lengede. Die Männer begaben sich in den Kassenbereich und dort bedrohte einer der Männer die 21-jährige Kassiererin mit einem Pfefferspray und fordert sie auf die Kasse zu öffnen. Als die Frau der Forderung nachkommt, greift der zweite Täter in die Kasse und entnimmt die dortigen Einnahmen. Anschließend verlassen die Männer den Markt in unbekannte Richtung. Die Männer werden wie folgt beschrieben.

1. Täter mit Pfefferspray:

- ca. 185-190cm groß - normale Statur - schwarze Hose / schwarze Jacke - schwarze dünne Mütze mit "Gucklöchern" - orange Stoffhandschuhe / Arbeitshandschuhe - osteuropäischer Akzent - dunkle Augenbrauen (buschig) - kleines Pfefferspray in der rechten Hand

- 2. Täter:

- ca. 180cm groß - normale Statur - schwarze Hose - schwarzer Rollkragenpullover (hochgezogen) - schwarze Jacke mit orangem Symbol auf dem Ärmel (oberer Bereich) - schwarze Wollmütze - schwarze Stoffhandschuhe - ebenfalls osteuropäischer Akzent

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

