Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.03.2022: Verkehrsunfall mit herrenlosem Hund

Peine (ots)

Am 06.03.2022 ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der B1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde ein Verkehrsunfall, bei dem ein offenbar herrenloser Hund beteiligt war. Ein 24-jähriger Mazda-Fahrer musste kurz nach Überqueren des sogenannten "Pisserbachs" eine Vollbremsung einleiten, da ein Hund plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Er konnte seinen Wagen aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Hund kam. Das Tier sei direkt nach der Kollision aufgestanden und über Felder nördlich der B1 weggelaufen. Am Wagen entstand Sachschaden, weswegen anzunehmen ist, dass das Tier zumindest leicht verletzt sein dürfte. Da in der unmittelbaren Umgebung kein freilaufender, verletzter Hund und auch kein Hundehalter festgestellt werden konnte bittet die Polizei in Peine um Hinweise und Mithilfe. Bei dem Tier soll es sich um einen wie folgt beschriebenen Hund handeln:

- Recht groß - Sportlich - Hellbraun/beige - Kurzes, glattes Fell - Unbekannte Rasse - Möglicherweise am rechten Hinterlauf/Hüftbereich verletzt

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell