POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede am 06.03.2022

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an PKW, Wolfenbüttel, Am Heckenkamp, Freitag 04.03./16:00 Uhr bis Samstag 05.03./14:00 Uhr Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte (zerkratzte) den Lack an 8 zum Parken am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. ............................................................. Trunkenheit im Verkehr, Wolfenbüttel, Neuer Weg, ...

mehr