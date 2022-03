Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Peine vom Samstag, den 05.03.22

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am 05.03.22, um 01:23 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Peine in der Celler Straße einen VW Golf aus der Region Hannover. Fahrzeugführer war ein 30jährigen Uetzer. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Beifahrerin war die 30jährige Halterin des PKW, sie muss sich nun wegen einer Halterduldung des Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Unfallflucht

Am 05.03.22, um 02:45 Uhr, kam auf dem Friedrich-Ebert-Platz Ecke Theodor-Heuss-Straße ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Daimler-Benz von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und notierten sich das Kennzeichen des PKW. An der Halteranschrift konnte die Polizei sowohl den unfallbeschädigten PKW, als auch den stark betrunkenen mutmaßlichen Fahrzeugführer antreffen. Er war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen, daher wurde ihm eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwertes entnommen. Der Führerschein des 39jährigen Peiners wurde zudem beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

