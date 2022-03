Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.03.2022:

Peine (ots)

Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte

Am Morgen des 07.03.2022 gegen 08:10 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Edemissen im Ortsteil Abbensen ein Kleinkraftrad kontrollieren. Als der Fahrer der blauen Kawasaki zum Anhalten aufgefordert wurde, ergriff er allerdings die Flucht und versuchte den Beamten zu entkommen, diese mussten unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten die Verfolgung aufnehmen. Der Motorradfahrer versuchte sich über die Straßen Am Maschende/ Ecke Mühlenstraße, Zum Buschberg, Am Maschende (direkt an Grundschule), Maschtorkamp, Borweg auf die Verlängerung zum Wirtschaftweg in Rtg Klein-Eddesse der Kontrolle zu entziehen. Allerdings konnte er letztendlich eingeholt und gestoppt werden. Wie sich zeigte handelte es sich beim Fahrer um einen 19-jährigen Mann aus Peine. Während seiner teils halsbrecherischen Flucht verursachte er einen Unfall mit einem Müllwagen im "Borweg", als er diesen rechts am Fahrbahnrand überholte, ein Müllwerker wurde dabei leicht verletzt. Durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise gefährdete der Mann auch andere Verkehrsteilnehmer. Diese Geschädigten und auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen in Verbindung zu setzen. Den jungen Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell