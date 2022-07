Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer sichergestellter Fahrräder

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sonntagmittag (03.07.) die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie ein junger Mann auf einem Wirtschaftsweg unterhalb der Bundesautobahn 57 in Gnadental Individualkennzeichen von zwei Fahrrädern zu entfernen versuchte. Das Verhalten des Unbekannten kam dem Melder verdächtig vor und deshalb wählte er die Nummer der Polizei.

Offenbar bemerkte der Verdächtige, entdeckt worden zu sein, denn er flüchtete bevor die Polizei an der beschriebenen Stelle eintraf. Doch er kam nicht weit. Die Beamten stellten ihn unweit des ursprünglichen Einsatzortes. Unterwegs war der 19-jährige Dormagener auf einem dunkelblau / silbernen Mountainbike der Marke McKenzie. Bei einer Durchsuchung des verhaltensauffälligen Mannes fanden die Polizisten neben einem Joint auch eine Haschpfeife und ein Einhandmesser.

Aufgrund unglaubwürdiger Behauptungen zu den Besitzverhältnissen stellten die Ordnungshüter, neben den Drogen-Utensilien und dem Messer, beide Räder sicher und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Bei dem unter der Brücke zurückgelassenen Fahrrad handelte es sich um ein violettes Kettler Damenrad Typ City-Cruiser, mit grau gemustertem Sattelbezug.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Räder unter Telefon 02131 300-0.

Tipp der Polizei:

Beugen Sie vor und warten Sie nicht, bis Sie Opfer eines Diebstahls werden. Notieren Sie die Individualnummern von Wertgegenständen im Vorhinein, dann haben Sie sie im Ernstfall schnell griffbereit. Das Verfahren eignet sich auch besonders für Fahrräder, die nicht selten aufgefunden oder bei allgemeinen Kontrollen überprüft werden. Eine handschriftliche Notiz reicht aus, es bietet sich aber auch der kostenlose "Fahrradpass" als App für Ihr Smartphone an. Sämtliche für die Identifizierung relevanten Daten können dort problemlos gespeichert werden und bei einer Anzeigenerstattung direkt an die Polizei, aber darüber hinaus auch an die Versicherung weitergeleitet werden.

Zudem empfiehlt die Polizei:

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, Beschriftung, UV-Kennzeichnung etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten.

- Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie Kaufbelege und andere wichtige Dokumente zu Ihren Wertgegenständen (Expertisen, Gutachten, Fotos) zusammen mit dem Verzeichnis.

