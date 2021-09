Polizeidirektion Hannover

POL-H: 51-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Pattensen

Hannover (ots)

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Pattensen ist am Freitag, 17.09.2021, der 51 Jahre alte Eigentümer ums Leben gekommen. In den späten Abendstunden brach in dem Gebäude im Ortsteil Schulenburg ein Feuer aus. Die Ursache konnte auch am Montag nicht eindeutig geklärt werden. Die Polizei geht jedoch von einem Unfall aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover meldeten Nachbarn am späten Freitagabend gegen 21:55 Uhr, dass es in dem Einfamilienhaus an der Poggenworthstraße in Pattensen-Schulenburg brennt. Der Brand war im Hochparterre des Gebäudes ausgebrochen und breitete sich innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Haus aus. Im Rahmen der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte aus einem Hochparterre-Zimmer eine leblose Person, die bei dem Brand ums Leben kam. Ein Hund konnte gerettet werden.

Laut Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem Toten um den 51 Jahre alten Eigentümer des Hauses. Vermutlich konnte er sich aufgrund eingeschränkter Mobilität nicht schnell genug vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Ein Angehöriger konnte den Mann schließlich identifizieren.

Die Begehung des Brandortes am Montag, 20.09.2021, brachte aufgrund des enormen Ausmaßes der Zerstörung keine Hinweise auf die genaue Brandursache. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei deuten jedoch darauf hin, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen Unfall zurückzuführen ist.

Die Summe des entstandenen Schadens beziffert die Polizei mit rund 350.000 Euro. /ram, mr

