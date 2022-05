Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Aktion gegen Geisterradler -Hansestadt Stade, Verkehrswacht und Polizei starten Präventionskampagne

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag fand in Stade der Startschuss zu einer Präventionskampagne für Radfahrende statt.

Hintergrund ist die häufige Missachtung der vorgeschriebenen Fahrrichtungen durch Radfahrende im Stadtgebiet. Mehrfach ist es hier schon zu Unfällen gekommen, weil Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf der falschen Seite auf den Radwegen unterwegs waren und dann mit entgegenkommenden anderen Radfahrenden zusammengestoßen waren. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus Einfahrten oder Einmündungen kommen, hatten dann schon Radfahrende, die in der falschen Richtung unterwegs waren übersehen und in Unfälle verwickelt. Teilweise hatte dies auch schon zu erheblichen Verletzungen geführt.

Die Straßenverkehrsordnung ist dazu in § 2 Abs. 4 und 5 deutlich und unmissverständlich.

Radwege müssen in die Fahrtrichtung benutzt werden, in die diese entsprechend ausgeschildert sind. Das sind im Stader Stadtgebiet der Regel die Radwege in Fahrtrichtung rechts.

Zusammen mit der Hansestadt Stade, der Verkehrswacht Stade und der Polizeiinspektion Stade werden daher ab heute Piktogramme auf die Radwege gesprüht, die die Radfahrenden auf die richtigen Fahrtrichtungen hinweisen.

Nach und nach sollen nun alle betroffenen Straßen mit den gelben Zeichen versehen werden. Ziel der Aktion ist, die Radfahrenden auf die sichere Seite zu bringen, damit die Verkehrssicherheit zu verbessern und Unfälle mit Verletzten zu vermeiden.

Die stellvertretende Bürgermeisterin der Hansestadt Stade Melanie Rost-Reinecke, Peter Stötzner von der Verkehrswacht Stade, der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade, PHK Thomas Mehnen, der Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Stade, PHK Jan Horwege sowie Jürgen Bodtmann vom Ordnungsamt der Hansestadt Stade haben am heutigen Vormittag dazu die ersten Markierungen in der Harsefelder und Harburger Straße aufgebracht und so die Aktion gestartet.

