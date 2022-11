Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann grabscht Frau an Po - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf dem Zechengelände "Schlägel- und Eisen" hat ein unbekannter Mann einer jungen Frau an den Po gegrabscht. Die 23-Jährige aus Herten war nach eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Fußweg der Rückseite der dortigen Seniorenresidenz auf dem Glückauf-Ring unterwegs. Plötzlich sei ein Radfahrer an ihr vorbeigefahren - und habe ihr währenddessen an den Po gefasst. Die junge Frau rannte dem Radfahrer noch ein Stück hinterher. Demnach konnte sie sehen, dass der Mann in ein Restaurant gegangen sei. Einen Tag später zeigte die 23-Jährige den Vorfall bei der Polizei an. Der "Po-Grabscher" wurde wie folgt beschrieben: dunkel gekleidet, mit einer schwarzen Regenjacke - mit Kapuze auf dem Kopf. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann am Dienstagabend gesehen haben und näher beschreiben können. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall selbst machen können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

