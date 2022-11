Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Friedrich-Ebert-Straße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug mit BOT(troper)-Kennzeichen war am Seitenstreifen geparkt.

Gladbeck:

Auf der Straße Krusenkamp wurde am Dienstag, zwischen Vormittags und Mittags, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter konnten Schmuck und Geld erbeuten - und unerkannt flüchten.

Auf der Feldhauser Straße sind unbekannte Täter am Dienstag - im Laufe des Tages - in eine Doppelhaushälfte eingebrochen, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde das gesamte Haus durchsucht, aber offenbar nichts gestohlen.

Eingebrochen wurde auch auf dem Ortmannsweg. Betroffen war hier eine Hochparterre-Wohnung, die derzeit unbewohnt ist. Deshalb kann auch die Tatzeit nicht genauer genannt werden. Der Einbruch ist am Dienstag aufgefallen und zur Anzeige gebracht worden. Die Tat selbst kann schon wenige Wochen zurückliegen. In der Wohnung wurde das gesamte Mobiliar durchsucht. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Herten:

Eine aufmerksame Nachbarin hat heute Morgen auf der Mühlenstraße einen mutmaßlichen Einbrecher ertappt und verscheucht. Der unbekannte Täter hatte vermutlich das geöffnete Schlafzimmerfenster genutzt, um in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen und dort nach Wertsachen zu suchen. Die Zeugin konnte gegen 8.45 Uhr sehen, wie ein Mann dort eine Schublade durchsuchte - und sprach ihn an. Daraufhin ergriff er die Flucht und fuhr auf einem "alten Hollandrad" in Richtung Bozener Straße davon. Er wurde wie folgt beschrieben: Ende 20, etwa 1,70m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkelblaues Sweatshirt mit roter Kapuze.

Recklinghausen:

Auf der Ruhrstraße wurde am Dienstag - zwischen dem Vormittag und dem frühen Nachmittag - in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür im dritten Obergeschoss auf und durchsuchten dann alle Räume nach Wertsachen. Gestohlen wurde eine Goldkette.

Waltrop:

Im Hangel wurde am späten Dienstagnachmittag bzw. am frühen Dienstagabend in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Kellertür Zugang zum Haus und durchsuchten dann sämtliche Räume. Gestohlen wurden Geld und eine Goldmünze. Die Täter flüchteten offenbar über eine Terrassentür aus dem Haus.

Im Laufe des Dienstag wurde auch auf der Herderstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten nahezu alle Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter das Haus ohne Beute.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Einbrüchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell