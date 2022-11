Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer stürzen nach Kollision

Recklinghausen (ots)

Auf dem Radweg der Friedrich Ebert-Straße sind am Mittwoch, 9. November, gegen 10.10 Uhr zwei Radfahrer (73 und 77) nach einem missglückten Überholmanöver gestürzt. Die beiden Männer fuhren in gleicher Richtung. Als der 73-jährige Oer-Erkenschwicker den 77-jährigen Recklinghäuser überholen wollte, stießen die beiden gegeneinander, kamen aus dem Gleichgewicht und stürzten. Der 73-Jährige zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt.

