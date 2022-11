Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Handtaschenraub auf der Wilhelm-Busch-Straße

Recklinghausen (ots)

Nach einem Handtaschenraub auf der Wilhelm-Busch-Straße sucht die Polizei nach den Tätern und nach Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können. Eine 77-jährige Bottroperin, die gegen 18.10 Uhr mit ihrem Rollator auf dem dortigen Gehweg unterwegs war, wurde plötzlich von hinten attackiert, so dass sie stürzte. Anschließend wurde ihre Handtasche aus dem Rollator gestohlen. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Die Täter konnten flüchten. Es soll sich um zwei männliche Täter handeln, die dunkel gekleidet waren und in Richtung der Straße Im Fuhlenbrock davonliefen. Während der sofort eingeleiteten Fahndung wurden drei Jugendliche festgestellt, die vor der Polizei wegrannten. Sie konnten schließlich gestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich dabei aber nicht um die mutmaßlichen Täter. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen oder dem Handtaschenraub selbst geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

