Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Junger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein zehnjähriger Dattelner ist am Dienstag, 8. November, gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schumannstraße/Hagemer Kirchweg schwer verletzt worden. Der Junge war mit dem Wagen eines 81-jährigen Dattelners zusammengestoßen und gestürzt. Der Autofahrer wollte von der Schumannstraße nach rechts auf den Hagemer Kirchweg abbiegen. Der Junge war auf dem Radweg des Hagemer Kirchweg in Richtung Wiesenstraße unterwegs. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Kind. Der Rettungsdienst brauchte den Jungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell