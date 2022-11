Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß auf Kreuzung - Frau wird verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hochstraße/Barkhausstraße/Vikariestraße sind am frühen Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 51-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick, die als Beifahrerin unterwegs war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick gegen 18.15 Uhr auf der Hochstraße/B225 in Richtung Polsum unterwegs. An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Autofahrer aus Marl, der von der Vikariestraße kam und weiter geradeaus über die Kreuzung wollte. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde die Beifahrerin des 46-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde auch eine Ampel beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell