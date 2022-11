Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Neustraße wurde am Freitagmittag bzw. Freitagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Sie erbeuteten unter anderem Geld und einen Reisepass.

Castrop-Rauxel:

Auf der Straße Oberste Vöhde sind am Freitag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen, nachdem sie ein Küchenfenster aufgehebelt hatten. Die Einbrecher durchwühlten alle Räume, vor allem aber das Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde Geld und eine Schmuckschatulle mit Gold gestohlen.

Auf der Hubertusstraße haben Zeugen mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Täter konnten flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten vier Personen am späten Samstagnachmittag in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Als die Einbrecher entdeckt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie konnten grob beschrieben werden: männlich, maskiert, dunkle Kleidung, blaue Einweghandschuhe. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Gladbeck:

Auf der Helmutstraße sind unbekannte Täter am Freitagmittag bzw. am frühen Freitagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt und dann die Wohnung durchsucht. Zum Diebesgut liegen keine Angaben vor. Es gibt erste Hinweise zu Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an - außerdem bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise.

Haltern am See:

Am Samstagabend haben unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster eines Einfamilienhaus aufgehebelt und Schränke und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Täter sind vermutlich über eine Terrassentür in den Garten und dann weiter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Marl:

Auf der Fasanenstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und dem sehr frühen Sonntagmorgen (1 Uhr) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und erbeuteten Schmuck sowie Geld.

An einem Wohnhaus auf der Neumarkstraße wurde gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet und anschließend diverse Räume durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Einbruch wurde heute Morgen festgestellt, die Tat selbst kann schon wenige Tage zurückliegen.

Recklinghausen:

Auf der Canisiusstraße wurde am Freitag im Tagesverlauf in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann das Haus nach Diebesgut. Nach bisherigen Angaben wurden drei Herrenarmbanduhren gestohlen.

Aus einer Erdgeschosswohnung auf der Schumannstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend Schmuck und ein Laptop gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und durchsuchten dann die Räume nach Diebesgut.

Am frühen Sonntagabend wurde in eine Erdgeschosswohnung auf der Hunsrückstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kamen über ein gekipptes Fenster in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nur das Schlafzimmer betreten und durchsucht - und Geld gestohlen. Eine Zeugin hatte gegen 18.30 Uhr vor dem Haus eine verdächtige Person beobachtet. Beschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, schlank, dunkle Bekleidung. Ob diese Person tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu tun hat, gehört zu den weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und/oder Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell